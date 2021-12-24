2021/12/24 | 17:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قررت السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى المغرب إلى غاية 31 يناير 2022، حسب ما أفاد مصدر مطلع.ويأتي ذلك في وقت يتفشى فيه متحور “أوميكرون” لفيروس كورونا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المغرب يقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى أراضي المملكة المركز الخبري الوطني.

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