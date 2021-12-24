العراق يناقش إمدادات الغاز من إيران والتعاون في مجال الكهرباء

2021/12/24 | 17:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث وزير الكهرباء العراقي عادل كريم، اليوم الجمعة، مع السفير الايراني إيرج مسجدي معدلات الغاز وتخفيض الأسعار.جاء ذلك خلال استقبال الوزير للسفير الإيراني، في مكتبه بمقر الوزارة، بحسب بيان للوزارة، تلقته وكالة أنباء العراق "واع"، اليوم …

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