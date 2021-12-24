2021/12/24 | 17:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن إجراء اختبار ناجح لمنظومة “تسيركون” الصاروخية فرط الصوتية المضادة للسفن.وذكر بوتين، أثناء جلسة حكومية، أنه تم إطلاق رشقة من صواريخ “تسيركون” فجر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تعل عن اختبار ناجح لصاروخ “تسيركون” فرط الصوتي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعل عن اختبار ناجح لصاروخ “تسيركون” فرط الصوتي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تعل عن اختبار ناجح لصاروخ “تسيركون” فرط الصوتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).