اوليفر كان:البايرن لا يحتاج هالاند!

2021/12/24 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، إنه ليس هناك حاجة للتحرك لضم النجم النرويجي هالاند من بوروسيا دورتموند، حيث أن البافاري يضم روبرت ليفاندوفسكي.

وجاء رأي أوليفر كان مماثلًا لرأي هربرت هاينر رئيس النادي، حيث أوضح في تصريحات لصحيفة ذو دويتشه تسايتونج، اليوم الجمعة، أن ليفاندوفسكي “لا يزال بإمكانه تسجيل ما بين 30 و40 هدفا لعامين”.

وواصل البولندي ليفاندوفسكي، تحطيم الأرقام القياسية للأهداف في الأعوام الأخيرة، لكنه في الثالثة والثلاثين من عمره، ويستمر عقده الحالي حتى 2023.

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