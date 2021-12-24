2021/12/24 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفع ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، راية التحدي قبل انطلاقة مشواره في العام الجديد 2022.

وكتب بوكيتينو رسالة عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “لقد مر الفريق بفترة ضغط بسبب عدد كبير من المباريات مؤخرًا، وأنهينا 2021 في مكانة جيدة، ولدي قناعة كبيرة أننا يمكن أن نكون أقوى بعد فترة الراحة”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني صاحب الـ49 عامًا: “أتمنى لكم جميعًا الصحة والعافية وأن تستمتعوا بلحظات مع أسرتكم وأحبائكم خلال الاحتفالات برأس السنة، عام سعيد عليكم”.

وتولى ماوريسيو مهمة الفريق الباريسي في الأول من كانون الثانى/يناير الماضي، وقاده في 64 مباراة، محققا 42 فوزا مقابل 11 تعادلا و11 هزيمة، وتوج مع الفريق بلقبي السوبر وكأس فرنسا.

ويبتعد سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، وتأهل لمواجهة فان في دور الـ32 لكأس فرنسا، وصعد أيضا ليلاقي ريال مدريد الإسباني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب سان جيرمان يعد بأداء أفضل بعد فترة الراحة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب سان جيرمان يعد بأداء أفضل بعد فترة الراحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).