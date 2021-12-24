أسعار الغاز في أوروبا تتهاوى

2021/12/24 | 17:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، بأكثر من 25% مقارنة بأمس، حيث تم تداول العقود دون مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وبحلول الساعة 15:03 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للغاز لشهر يناير المقبل على مؤشر TTF الهولندي، بنسبة 25% إلى 1162.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

وجاء الانخفاض بعد أن كانت أسعار الغاز في أوروبا قد سجلت في 21 ديسمبر الماضي أعلى مستوى لها في التاريخ، حيث بلغت 2190.4 دولار لكل ألف متر مكعب.

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