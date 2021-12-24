محافظ عراقي يستعد للاستقالة من منصبه اليوم

2021/12/24 | 17:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الجمعة، بنية محافظ النجف لؤي الياسري تقديم استقالته من منصبه اليوم.

وقال مراسل NRT عربية، (24 كانون الاول 2021)، ان "محافظ النجف لؤي الياسري، سوف يعلن خلال الساعات القليلة القادمة استقالته من منصبه، بعد تحرك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإقالته، بسبب وجود تقصير في عمله بالاضافة الى التظاهرات الاخيرة التي شهدتها المحافظة".

واضاف، ان "الاستقالة جاءت بعد دعوات مقتدى اثناء زيارته الى بلدية النجف وتوعده باقالة مدير البلدية والمحافظ".

N.A

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