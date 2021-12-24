جريمة مروعة.. شخص يقتل شقيقه في كركوك (صور)

2021/12/24 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة،

مقتل مدرس اثناء عودته الى داره في

منطقة "واحد حزيران" بمحافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان، ان "بعض وسائل

الاعلام تناقلت عن حادث اغتيال مسلحين

لأستاذ جامعي على انه ح

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