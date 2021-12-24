برهم صالح يدعو إلى وقفة تؤسس لـ

2021/12/24 | 17:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الجمهورية بمناسبة أعياد الميلاد

الترا عراق - فريق التحرير

أكّد رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، حاجة العراق إلى "وقفة تؤسس لدولة مقتدرة وحكم رشيد".

وقال صالح في بيان مقتضب عبر حسابه في تويتر، 24 كانون الأول/ديسمبر، "نُبارك لأهلنا المسيحيين بحلول أعياد الميلاد المجيد للسيد المسيح، ونؤكد دعمنا للمسيحيين الذين عانوا من آثار التطرف والإرهاب، وشاركهم في المعاناة أخوتهم من المكونات الأخرى".

وأضاف صالح، "‏نحن اليوم بأمّس الحاجة لوقفة جادة تؤسس لدولة مقتدرة وحكم رشيد يُعلي مبدأ المواطنة ويحمي الحقوق والتعايش السلمي".

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