2021/12/24 | 17:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت طائرة "إيرباص A380" إلى آخر سنواتها بالفعل، رغم أنها ظهرت لأول مرة تجارياً قبل 14 عاماً فقط.وأنهت الشركة 18 عاماً من إنتاج الطائرة عند تسليمها آخر طائرة لشركة طيران الإمارات.وإليك 10 من الحقائق الأكثر إثارة حول هذه الطائرة الفريدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بها أكثر من 300 ميل من الأسلاك.. 10 حقائق مذهلة عن طائرة إيرباص A380 العملاقة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بها أكثر من 300 ميل من الأسلاك.. 10 حقائق مذهلة عن طائرة إيرباص A380 العملاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).