تركيا.. قضية

2021/12/24 | 17:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتفاعل حادثة حرق ثلاثة لاجئين سوريين في ولاية إزمير التركية منذ أول أمس الأربعاء، وبينما كشفت وسائل إعلام تركية ومنظمات حقوقية بعض التفاصيل، وجه سياسيون مجموعة أسئلة لوزارة الداخلية، في مسعى للحصول على أجوبة أكثر.

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