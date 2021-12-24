2021/12/24 | 17:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dTH6-_NQ3qM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محاولات قاآني تفصح عن ذلك.. الوساطات المركبة بين المالكي و الصدر اختبار لنموذج التقارب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محاولات قاآني تفصح عن ذلك.. الوساطات المركبة بين المالكي و الصدر اختبار لنموذج التقارب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).