2021/12/24 | 17:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية العراقية تصدر تنبيهاً للمسافرين إلى موسكو) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية العراقية تصدر تنبيهاً للمسافرين إلى موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).