2021/12/24 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، توجيها للمسافرين إلى موسكو.

وذكرت الخطوط في بيان تلقته (بغداد اليوم): "إلى المسافرين الراغبين بالسفر على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية إلى موسكو ضرورة الالتزام بالتعليمات المعتمدة من قبل سلطتي الطيران المدني العراقية والروسية".

وأضافت، أن "التعليمات تتضمن شهادة فحص (PCR) الخاصة بكوفيد- 19 وبطاقة التلقيح الدولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية تصدر توجيها للمسافرين العراقيين إلى موسكو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية تصدر توجيها للمسافرين العراقيين إلى موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).