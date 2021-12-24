اعتقال 4 دواعش بارزين في الموصل

2021/12/24 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، باعتقال 4 دواعش بارزين، في الموصل.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة تمكنت من اعتقال (4) من عناصر تنظيم داعش البارزين".

وأضاف، أن "ذلك جاء بعد تسللهم الى داخل قضاء الحضر غرب الموصل".

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