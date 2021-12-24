2021/12/24 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قالت السلطات الصينية، الجمعة، إن المسؤولين في مدينة شيان بشمال غربي البلاد يواجهون عقوبات إدارية بعدما أدى تفشي “كوفيد-19” إلى فرض العزل العام على سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة.وتعهدت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تفشي كورونا بمدينة صينية..



السلطات تتوعد مسؤولين بالعقاب المركز الخبري الوطني.

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