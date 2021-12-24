2021/12/24 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال المجلس الوطني للتطعيم في النمسا، إنه لابد من إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لبعض موظفي الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين الرئيسيين.وأشار المجلس الوطني للتطعيم في النمسا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النمسا توصي بجرعة رابعة من لقاح كورونا لبعض موظفي الرعاية الصحية المركز الخبري الوطني.

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