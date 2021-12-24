قائد الحرس الثوري الايراني: المناورات الاخيرة رسالة جادة لاسرائيل

2021/12/24 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري

الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم

الجمعة، إن "المناورات التي يجريها

الحرس الثوري في المدن الساحلية المطلة

على الخليج وبحر عُمان رسالة جادة

وواضحة لتهديدات قادة إسرا

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