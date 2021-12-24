نحو 5800 شخص يخضعون للعلاج من فيروس

2021/12/24 | 18:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الجمعة، إلى أكثر من 2.09 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 300 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 24 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 322 إصابة جديدة، و7 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 400 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.6%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أقل من 5800 شخص، بينهم 84 تحت العناية المركزة.

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 24108 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 8.39 مليون شخص.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تراجعًا لمؤشرات الجائحة بعد أنّ بلغت الموجة الثالثة ذروتها بحصد المئات في مختلف مدن البلاد.

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