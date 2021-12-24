"وادي نخر" في سلطنة عُمان.. أخدود عميق في قلب الصخر يثير الإعجاب

2021/12/24 | 18:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعجب كل من يزور وادي نخر في سلطنة عُمان بجماله الخلاب والساحر.لذلك، قصده المصوّر العُماني، زكريا الحجي، ورصده من زاويته الخاصة.

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