الاقتصاد السياسي للرأسمالية، أو الطب كعمل تجاري - مشعل يسار

2021/12/24 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مشعل_يسار عندما يصبح المرض أشبه بسلعة في السوق• بقلم فالنتين كاتاسونوف (ترجمة م.ي.)وُلد الاقتصاد السياسي للرأسمالية منذ أكثر من قرن ونصف مع ظهور "رأس المال" لكارل ماركس.



بعد ذلك، تطور الاقتصاد السياسي الماركسي اللينيني حتى نهاية القرن العشرين، ولكن كانت هناك أيضًا ثغرات فيه.



كان يُنظر إلى الاقتصاد على أنه مزيج من صناعة وزراعة ونقل وتجارة وبنوك وعدد من الصناعات الأخرى؛ في الوقت نفسه، بقي المج ......





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