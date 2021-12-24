الذّكرى 11 للثّورة التّونسيّة / هذه البلاد بلادي. - الطايع الهراغي

2021/12/24 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي ا"الطّاغية مهّمته أن يجعلك فقيرا، وشيخ الطّاغية مهمّته أن يجعل وعيك غائبا".



(كـــارل ماركـــس)"الثّورة هي شكل الحرب الوحيد الذي لا يأتي النّصر فيه إلاّ عبر سلسلة من الهزائم" (روزا لوكسمبورغ) 1/فـي تقويـم التّاريـخ والتّأريـخالإهداء الأوّل: إلى الشّهيد محمد البوعزيزي.



قبل أن تستفحل حرب إبادة التّواريخ بالصّواريخ الرّاجمة للمؤسّسات والمنظّمات والأحز ......





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