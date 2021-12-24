مدير توتنهام: اجتماع البريمرليغ كان مضيعة للوقت  

2021/12/24 | 18:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد أنطونيو كونتي، المدير الفني لتوتنهام، اجتماع رابطة الدوري الإنكليزي (بريمرليغ)، الذي عقد الإثنين الماضي، لمناقشة وضع البطولة في ظل موجة فيروس كورونا التي تجتاح بريطانيا مؤخرا.

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