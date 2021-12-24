رغم العقوبات.. هواوي تطلق هاتفها القابل للطي P50 Pocket

2021/12/24 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة هواوي رسميًا عن P50 Pocket Premium Edition، وهو هاتف ذكي قابل للطي على طراز صدفي الشكل يحتوي على شاشة خارجية دائرية بحجم 1 إنشًا للوصول السريع إلى الإخطارات والأدوات.

ويتم إطلاق الجهاز في الصين.



ولكن العقوبات الأمريكية (التي تعني أن هواوي لا تستطيع استخدام التكنولوجيا الرئيسية مثل نظام التشغيل أندرويد من جوجل) تعني أن P50 Pocket Premium Edition لن يكون له أي تأثير في الغرب.

وشوقت الشركة للهاتف في وقت سابق من هذا الشهر مع جلسة تصوير تركز على P50 Pocket Premium Edition الذي ظهر في Harper’s Bazaar China.

وتم إنشاء هذا الإصدار من الجهاز بالتعاون مع المصممة الهولندية ايريس فان هيربن.

ويأتي الجهاز باللون الذهبي أو الفضي، ونمط ثلاثي الأبعاد على السطح الخارجي.

وعند فتح الهاتف، تظهر شاشة OLED بقياس 6.9 إنشات بنسبة 21:9 ومعدل تحديث 120 هرتز.



ويزن الجهاز 190 جرام وسمكه 7.2 ميليمتر فقط.



وقارنته هواوي بجهاز آيفون 13 برو ماكس الذي يزن 238 جرام وسمكه 7.65 ميليمتر.

ويحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 888 4G من شركة كوالكوم، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ويعمل بنظام هارموني من هواوي.

وتحتوي مجموعة الكاميرا الرئيسية في P50 Pocket Premium Edition على مستشعر رئيسي بدقة 40 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل وعدسة فائقة الطيف بدقة 32 ميجابكسل التي تقول هواوي إنها تلتقط نطاقًا أكبر من الألوان.

وهناك كاميرا مدمجة في الشاشة الرئيسية.



ولكن هواوي تلاحظ أن تصميم الهاتف القابل للطي يجعل استخدام الكاميرا الرئيسية أكثر ملاءمة لالتقاط صور السيلفي مع شاشة غطاء بحجم 1 إنشًا تعمل كمعين منظر.

هواوي تطلق الهاتف في الصين

تضع الشركة شاشة الغطاء نفسها كجزء كبير من جاذبية P50 Pocket Premium Edition.



بالإضافة إلى عرض الإشعارات أو الوقت، يمكن استخدام الشاشة للأدوات، مما يتيح للمستخدمين التحكم في الموسيقى واتباع الإرشادات وما إلى ذلك.

نتيجة لذلك إذا كنت تستخدم هاتفك للتنقل في مدينة جديدة، فإن شاشة الغطاء تعرض الاتجاهات خطوة بخطوة بدلاً من إجبارك على فتح الشاشة الرئيسية الكبيرة بقياس 6.9 إنشات للتحقق من موقعك.

ويحتوي P50 Pocket Premium Edition أيضًا على مفصل جديد لا يترك فجوة بين الشاشات عند طيه.



ويقارن هذا بشكل إيجابي بأجهزة مثل Galaxy Z Flip 3، وهو صدفي آخر.



ولكن يتضمن فجوة طفيفة عند طيه.

كما يتضمن الجهاز أيضًا ميزة فتح الوجه عبر كل من الشاشة الرئيسية وشاشة الغطاء.



وهناك مستشعر فتح بصمات الأصابع المثبت على الجانب، وهو مفيد في ظل أن العديد من الأشخاص لا يزالون يرتدون الأقنعة أثناء الوباء.

وتم طرح الإصدار القياسي من الهاتف للبيع في الصين بسعة 8/256 جيجابايت مقابل نحو 1400 دولار، في حين يتم بيع الإصدار المتميز، مع 12/512 جيجابايت، مقابل نحو 1700 دولار.

ويتوفر الإصدار القياسي باللونين الأسود والأبيض، بينما يتوفر الإصدار المتميز باللون الفضي أو الذهبي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، ريتشارد يو، إن التصميم الصدفي يوفر طريقة أكثر دقة للأجهزة القابلة للطي.

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