محافظ النجف يقدم استقالته من منصبه

2021/12/24 | 18:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدّم محافظ النجف لؤي الياسري، استقالته من منصبه، إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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وقال الياسري، خلال مؤتمر صحفي، عقده في المحافظة: "أقدم إعفائي من منصبي إلى رئيس الوزراء، وسيتسلم النائب الأول مكاني".

ونفى الياسري، تعرضه إلى ضغوط من رئيس الوزراء بشأن الاستقالة، أو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأكد "زرت السيد الصدر، وشرحت له جميع الملابسات، وكان هناك تفهماً، ولم يطلب مني الاستقالة أبداً".

وتطرق الياسري، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، إلى قضية ولده، الذي أدين بتهمة تجارة المخدرات، مشيراً إلى أنه "بريء، وذهب ضحية أن والده محافظاً".

ولفت إلى أن "المحافظة تتمتمع بأمن نسبي كبير، إذ أنها المحافظة الوحيدة التي لا توجد فيها قطعات للجيش العراقي، وهو دليل على استتباب وضعها الأمني".

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