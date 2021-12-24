2021/12/24 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FU-ZPJrLQ9U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انحراف التجربة النيابية في العراق | بغداد التاريخ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انحراف التجربة النيابية في العراق | بغداد التاريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).