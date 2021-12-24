محافظ النجف يعلن استقالته من منصبه (فيديو)

2021/12/24 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم

الجمعة، استقالته من منصبه رسمياً.

وقال الياسري في مؤتمر صحفي تابعته

وكالة نون الخبرية، إنه "سيقدم طلب

استقالته الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي يوم الاثنين المقب

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