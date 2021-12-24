دولة توصي بجرعة رابعة من لقاح كورونا

2021/12/24 | 18:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أكد المجلس الوطني للتطعيم في النمسا، اليوم الجمعة، ضرورة إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لبعض موظفي الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين الأساسيين.وأشار المجلس، إلى عدم وجود بيانات علمية كافية لديه كي يوصي بإعطاء الجرعة الرابعة على نطاق أوسع.وأضاف، أنه"في ضوء موجة أوميكرون الوشيكة، يمكن إعطاء جرعة رابعة للفئات المعرضة لخطورة أعلى، مثل العاملين بالرعاية الصحية وفي المناطق الحرجة، بعد ستة أشهر من الجرعة الثالثة".وأعلنت النمسا في وقت سابق أنها ستشدد القيود مرة أخرى اعتبارا من 27 كانون الأول لإبطاء انتشار المتحور أوميكرون.في السياق، أعلنت الهيئة العليا للصحة في فرنسا أنه يمكن الحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا بعد ثلاثة أشهر من اكتمال التطعيم بجرعتين.

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