دراسة: متاجر بيع المشروبات الروحية شهدت إقبالًا كبيرًا في بداية جائحة كورونا

2021/12/24 | 18:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشترى الأمريكيون الكثير من الخمور القوية والنبيذ ، ولكن أقل من الجعة ، خلال الأيام الأولى للوباء ، في حين أن سكان بعض الولايات كانوا يشترون كلاهما ، وفقًا لبيانات المبيعات

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