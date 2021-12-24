بيان دولي يطالب بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الليبية

2021/12/24 | 18:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، الجمعة، بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا، بعد الإخفاق في إجرائها في الموعد الذي كان محددا لها الجمعة.

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