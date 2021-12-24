2021/12/24 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ النجف لؤي الياسري يعلن استقالته من منصبه

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