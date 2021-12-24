بالصور.. امرأة سبعينية من المسيح تنصب أكبر شجرة عيد ميلاد في خانقين

2021/12/24 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

تسببت امراة مسيحية مسنة، بنصب اكبر شجرة ميلاد في خانقين ثاني اكبر مدينة في محافظة ديالى.

وقال مدير قائممقامية قضاء خانقين شرق بعقوبة يوسف ابراهيم لـ(بغداد اليوم)، ان "الجهد الفني لبلدية خانقين باشر لنصب اكبر شجرة لاعياد الميلاد على مستوى ديالى وسط المدينة بارتفاع يناهز 6م مع حفل كبير تحضره كل المكونات في رأس السنة الميلادية".واضاف ابراهيم، ان "خانقين تضم امراة مسيحية واحدة وهي مسنة لكن رغم ذلك يعبر الاحتفاء باعياد الميلاد عن تناغم مجتمعي لمدينة عرفت بالتاخي ووجود كل المكونات والاطياف والاديان منذ مئات السنين مؤكدا بان الشجرة هي رسالة محبة وسلام". فيما اشار احمد الدلوي (ناشط)، الى ان "خانقين كانت تضم عشرات الاسر المسيحية منذ بداية قرن 19 وحتى قبل 4 سنة من الان لكن الحروب وتداعياتها والحصار دفعت الى تقليص اعدادهم بشكل كبير ولم يعد موجود كنهم احد سوى امراة مسيحية واحدة وهي مسنة".واضاف ان" خانقين تضم اقدم كنيسة في ديالى وعمرها يصل الى 70 سنة لكنها مغلقة لاتقام بها الصلوات بسبب عدم وجود المسيحين سوى المراة الوحيدة التي عاشت بين بقية المكونات في محبة واحترام وتقدير".

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