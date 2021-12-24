أولى الانتقادات تتمظهر.. لماذا لم يعلن العراق والكويت تسديد ديون حرب صدام علناً

2021/12/24 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

استغرب الفائز في الانتخابات، حيدر الجبوري، اليوم الجمعة، من التعامل غير المسؤول مع ملف انهاء ديون العراق لصالح الكويت.

وقال الجبوري، في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "ملف الديون العراقية لصالح الكويت ملف مهم واستمر لاكثر من 20 سنة ودفعت به مبالغ كبيرة ، ويمثل مرحلة تاريخية مهمة ".

وأضاف "لذلك فبعد اعلان انتهاء هذا الملف حيث اكمل العراق تسديد هذه الديون فان التعامل مع هذا الموضوع كان غير مسؤول ، فكان الاجدر ان يتم الاعلان رسميا عن ذلك من قبل الدولتين في مؤتمر امام وسائل الاعلام".

واشار الجبوري الى ان "الرأي العام لايعرف لغاية الان ماهي الخطوات التي تلي تسديد الديون ، فلماذا لم تقم الخارجية العراقية بايضاح ذلك وبالتنسيق مع الكويت".

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