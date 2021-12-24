القوات الامنية تصطاد مروجي المخدرات في ديالى

2021/12/24 | 18:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أطاحت القوات الامنية ب / 17 / من مروجي المخدرات في عمليات نوعية في محافظ ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان القوات الامنية نفذت خلال الاسابيع الماضية سلسلة من العمليات الامنية في / 5 / مدن في ديالى لملاحقة مروجي المواد المخدرة اسفرت عن القبض على / 17 / مروجا للمخدرات ./انتهى

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