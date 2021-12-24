اعتقال مجموعة مسلحة قامت بمهاجمة أحد الطلاب ووالده بمدرسة في السليمانية

2021/12/24 | 18:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت مديرية آسايش السليمانية، عن اعتقال مجموعة مسلحة قامت بمهاجمة أحد الطلاب ووالده بمدرسة في المدينة.وذكرت المديرية في بيان:" انها وبعد، الاطلاع على المقطع المصور، باشرت التحقيقات"، موضحة" انه تم اعتقال المجموعة باوامر قضائية بحسب المادة 413 من قانون العقوبات، ليتم نقلهم الى محكمة التحقيق".واضافت:" ان قوات الاسايش تبذل قصارى جهودها في سبيل مكافحة هكذا تصرفات ولن تسمح لأي شخص بتعكير صفو وأمن المدينة بأي شكل من الأشكال"./انتهى7

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