2021/12/24 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا: القبض على امرأة حاولت الاصطدام بعدد من السيارات في مارسيليا المركز الخبري الوطني.

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