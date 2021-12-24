محافظ النجف في العراق يعلن استقالته من منصبه

2021/12/24 | 18:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قدم محافظ النجف في دولة العراق، لؤي الياسري، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه.وقال الياسري في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "أقدم اليوم استقالتي من منصب محافظ النجف الأشرف إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".وكلف النائب …

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