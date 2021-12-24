تنويه من الخطوط الجوية العراقية للمسافرين إلى موسكو

2021/12/24 | 18:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، تنويهاً إلى المسافرين الراغبين بالسفر إلى مدينة موسكو.وذكر بيان للخطوط: "إلى المسافرين الراغبين بالسفر على متن طائرات الخطوط العراقية لمدينة موسكو - روسيا - ضرورة الالتزام بالتعليمات المعتمدة من …

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