الصدر يعلق على استقالة محافظ النجف

2021/12/24 | 19:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، على قرار استقالة محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري.

وادناه نص التعليق:-

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