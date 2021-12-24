متنبئ جوي يوضح حالة الطقس للايام المقبلة

2021/12/24 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اوضح المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، حالة الطقس للايام الاربعة المقبلة.وقال عطية في منشور على الفيسبوك، تابعه “المركز الخبري الوطني”: “اندفاع تدريجي للكتلة الباردة، والحالة الجوية المؤثرة شارفت على […]

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