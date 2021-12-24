الشيخ حمودي يهنئ بمولد السيد المسيح ويدعو الغرب للعودة لقيمه النبيلة

2021/12/24 | 19:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ رئيس المجلس الاعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الجمعة، بمولد السيد المسيح، داعيا الغرب للعودة لقيمه النبيلة.وقال حمودي “نتقدم بأجمل التهاني بمناسبة المولد المبارك للسيد المسيح عليه السلام لأخوتنا المسيحيين في العراق ولكل الشعوب المحبة للسلام والعدل والايثار التي تجسدت بهذا الرباني، كلمة الله عيسى”.واضاف “ندعو شعوب العالم الغربي للعودة […]

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