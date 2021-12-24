كيف اكتشف هذا البلد الاوروبي عن أقدم شجرة عائلة في العالم؟!

2021/12/24 | 19:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت صحيفة “غارديان”، أن فحوصا بالحمض النووي في بريطانيا قادت إلى اكتشاف أقدم شجرة عائلة في العالم، وهو ما يقدم صورة عن الروابط التي كانت قائمة بين البشر قبل آلاف السنين.

وبحسب الغارديان، فإن فحوص الحمض النووي أجريت لقبر قديم يصل عمره 5700 سنة، فقاد إلى كشف أقدم شجرة عائلة، كما سلط الضوء على أناس كانوا من أوائل المزارعين في بريطانيا.

واعتمد الباحثون على تحليل عظام وأسنان تم الحصول عليها من قبور محفوظة بشكل جيد، رغم أنها تعود إلى العصر الحجري الحديث، وكان ذلك على مقربة من بلدة هيزلتون في منطقة كاستوولد.

ووصف الباحث في جامعة نيوكاسل، الدكتور كريس فولر، اكتشاف هذه الشجرة العائلية القديمة للغاية بـ”الأمر المذهل”.

وأظهرت نتائج فحص الأسنان والعظام، وجود 27 شخصا من الأقارب الذين ينتمون إلى خمسة أجيال متعاقبة، علما بأنها تنتمي إلى عائلة واحدة ممتدة.

ورجح العلماء البريطانيون، أن يكون أغلب الأقارب منحدرين من أربع نساء، لكنهم من نسل رجل واحد، بحسب ما أظهرته الفحوص.

وقال الباحث البريطاني إن القبر الذي أخذت منه الرفات، يكشف أمورا كثيرة، ومن بينها تعمد دفن أفراد العائلة على مقربة من بعضهم البعض.

وأشار إلى أن القيام بهذا الأمر لدى هؤلاء القدامى يظهر المكانة المركزية للعائلة، لا سيما أن المقابر تضم رفات أطفال توفوا وهم ما يزالون صغارا.

وتمكنت فحوص الحمض النووي من كشف جوانب مختلفة بشأن الرفات، مثل الجنس والعمر، إضافة إلى الروابط العائلة.

في غضون ذلك، كانت دراسات سابقة لقبور قديمة في إيرلندا قد أخفقت في إيجاد صلة قرابة عائلية بين مختلف قطع الرفات.

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