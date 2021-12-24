2021/12/24 | 19:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأثير الفستق على خفض ضغط الدم أكبر من تأثير الأنواع الأخرى من المكسرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما علاقة المكسرات بضغط الدم؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما علاقة المكسرات بضغط الدم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).