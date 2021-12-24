محافظ الديوانية يعلق على خبر استقالته

2021/12/24 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

كشف محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الجمعة، عدم تلقيه تهديد او ضغط من اي جهة لاجباره على الاستقالة مبينا ان الجهات السياسية او الحركات او غيرها لم ترسل لنا رسالة مفادها اخرج من المنصب.

وقال الشعلان في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "اية جهة لديها رؤية على عمل المحافظ ومشخص فيه السلبيات فمن الممكن تقديمها لنا حينها ممكن ترك المكان لهم ليتجهوا هم لقيادة العمل" .

وأضاف الشعلان ان "المشاكل التي لدينا تكمن بالتخصيصات المالية وعدم توفرها لتنفيذ المشاريع المعدومة بالمحافظة جراء عدم وجود التخطيط الحقيقي في اعداد الموازنة من جهة فضلا عن عدم صرف الأموال لتنفيذ مشاريع واقعية وليست مشاريع تكميلية من جهة أخرى".

هذا وكشف مصدر مقرب من محافظ الديوانية عن حقيقة نية الاخير تقديم استقالته من منصبه.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته قال لبغداد اليوم" ان المحافظ زهير الشعلان يتعرض لضغوطات من كتل سياسية بشأن مطالبته بتقديم استقالته"، مضيفا أنه "بالرغم من كل هذا فان الشعلان لاتوجد لديه نية لتقديم استقالته وهو ماضي باداء وظيفته".

وتابع المصدر "هنالك اتفاقات عقدت بين الجهات الضاغطة من جهة والمحافظ من جهة اخرى خلصت لتفاهمات مهمة ستبقي الحال على ماهو عليه".

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