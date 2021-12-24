بعثة الاتحاد الأوروبي تعلق على الاحتفال في شارع المتنبي

2021/12/24 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

‏تبعث بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد بأحر تمنياتها بعيد الميلاد المجيد لكل من يحتفل بهذه المناسبة السعيدة في العراق وفي جميع أنحاء العالم.



إنه لمن المبهج أن نرى شارع المتنبي يستعد لاستقبال العام الجديد وموسم الأعياد بهذه الطريقة الجميلة.



عيد ميلاد مجيد!

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