الصدر : استقالة محافظ للنجف الاشرف خطوة بالاتجاه الصحيح وعلى الحكومة تنصيب محافظ نزيه/موسع

2021/12/24 | 19:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان استقالة محافظ النجف الاشرف خطوة بالاتجاه الصحيح.داعيا الى تنصيب محافظ نزيه ومقتدر للمحافظة.وقال الصدر في بيان حمل توقيعه وختمه ، ان الاستقالة خطوة بالاتجاه الصحيح وهي خطوة تحسب له حفاظا على مدينة أمير المؤمنين وحفاظا على سمعته .واضاف الصدر “ ومن هنا ولكي لا يتمسك المتمسكون بالمناصب والكراسي فعلى الحكومة حمايته وعائلته من أي سوء يحصل قد يلحق به ، والتعامل مع استقالته وفق القانون والنظم المعمول بها والا فنحن نحمل الحكومة كافة التبعات القانونية على ذلك .وتابع الصدر “ كما ونؤكد على الاسراع في تنصيب محافظ نزيه ومقتدر على محافظة النجف الاشرف والاعتناء بالمحافظة من خلال التخصيصات المالية والدعم المعنوي ونحن على اتم الاستعداد للتعاون في هذا الملف ./انتهى.

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