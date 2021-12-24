الحكم / 15 / سنة بحق متهمين اثنين وفق المادة 4 / أرهاب في ديالى

2021/12/24 | 19:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أصدرت محكمة جنايات ديالى حكما قضائيا بالحبس 15 سنة بحق اثنين من المتهمين بالارهاب .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان محكمة جنايات ديالى وبعد الاطلاع على الاوراق التحقيقية وقناعة المحكمة اصدرت حكما قضائيا بالحبس لمدة / 15 / سنة بحق متهمين اثنين وفق المادة اربعة من قانون مكافحة الارهاب ./انتهى

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