صحيفة بريطانية تمدح جهود محمد الحلبوسي بتطوير الأنبار

2021/12/24 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلطت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، الضوء على التطور العمراني والأمني الحاصل في محافظة الأنبار منذ استعادتها من سيطرة تنظيم “داعش” قبل 5 سنوات.

وقارنت الصحيفة في تقرير لها اطلع عليه موقع IQ NEWS، بين وضع الأنبار في السابق “عندما كانت مرتعاً للمسلحين المتطرفين”، وبين واقعها الآن كـ”مدينة تعج بمشاريع البناء والأسواق الصاخبة والمناسبات الترفيهية العائلية وقالت إن “الفضل في كل هذا يعود للسياسي الشاب محمد الحلبوسي”.

وفيما يلي نصّ التقرير:

شارع على ضفاف النهر مضاء بأنوار الشوارع والطرق الجديدة ومراكز التسوق: بعد خمس سنوات من هزيمة تنظيم “داعش”، هناك علامات على انتعاش اقتصادي في مدينة الرمادي العراقية.

واشتهرت المدينة، بكونها مرتعًا للمقاومة السنية خلال الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة وبعد ذلك معقلًا للقاعدة ثم داعش، (لكن) قد عاد الأمن المؤقت إلى الأنبار، أكبر محافظة في العراق.

نتيجة لذلك، تعج مدينتا الرمادي والفلوجة، وهما مدينتا المحافظة الرئيسيتان، بمشاريع البناء والأسواق الصاخبة والمناسبات الترفيهية العائلية، بما في ذلك واحد يسمى “أرض الفلوجة”.

قال بكر محمود، 33 عامًا، وهو يلصق غطاء شاشة على هاتف الزبون في متجر الهاتف المزدحم، “بعد تحسن وضعنا الأمني، استمرت الأعمال في التحسن.



أفضل شيء أننا نسينا الأمور الطائفية”.

لطالما كانت الأنبار المضطربة، الواقعة على الحدود السورية التي يسهل اختراقها ،وتشترك في الحدود مع الأردن والسعودية، منطقة خطرة.

كانت منطقة الأنبار، وهي منطقة قبلية وأكبر محافظة في العراق من حيث المساحة، مسرحًا لبعض أكثر المعارك العراقية شهرة.



تم تهميش السنة بعد سقوط صدام حسين، الأمر الذي أوصل الأغلبية الشيعية إلى السلطة، وأصبحت الأنبار مركز المقاومة السنية للاحتلال الأمريكي.

أكثر من 10000 جندي أمريكي وبريطاني وعراقي قاتل المتمردين في مدينة الفلوجة في عام 2004.



وقد اجتاح مقاتلو تنظيم القاعدة الأنبار في وقت لاحق، وهزمهم تحالف قبلي في عام 2006.

ولكن سقطت الأنبار بعد ذلك في أيدي داعش في عام 2014.



يقدر أن 20400 شخص قُتلوا الأنبار بين عامي 2003 و2017، وفقًا لقاعدة بيانات إحصاء الجثث العراقية، من بين حوالي 200 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد.

بعد خمس سنوات من إجبار القوات العراقية لداعش على مغادرة المدن، قال قائد عمليات الأنبار (الذي نُقل من منصبه قبل فترة قصيرة)، ناصر الغنام إن المتطرفين هم في أضعف حالاتهم.

وقال الغنام من قاعدة عسكرية في صحراء العراق الغربية الشاسعة: “أقول لكم بفخر أنه لم تكن هناك هجمات إرهابية كبيرة [في الأنبار] في العامين الماضيين”.



“داعش في أضعف حالاتها… ما لا يزيد عن 75 في كل صحراء الأنبار”.

سمح تحسن الوضع الأمني للناس في الأنبار أخيرًا بإعادة بناء حياتهم ومنازلهم.



قامت الحكومة العراقية والوكالات الدولية بضخ الأموال في طرق أفضل وجسور جديدة.



عاد حوالي 1.5 مليون شخص نزحوا بسبب القتال.



أصدرت هيئة استثمار الأنبار مئات التراخيص الاستثمارية.

يعود الفضل الكبير في تحسين ثروات الأنبار إلى محمد الحلبوسي البالغ من العمر 40 عامًا، والذي كان محافظًا للأنبار من عام 2017 حتى عام 2018، عندما أصبح رئيسًا للبرلمان، وهو أعلى منصب يشغله شخص بهذا العمر في الدولة العراقية.

في بلد وإقليم ينتشر فيه الغضب من الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، يُنظر إلى الحلبوسي على أنه كان فعالاً في الضغط من أجل إعادة الإعمار على المستوى السياسي.

قال ميكانيكي في بلدة الكرمة مسقط رأس السياسي الشاب: “الحياة الآن أفضل مما كانت عليه من قبل داعش”.



“ليس هناك مقارنة في وضعي… الأمن، وعملي أفضل من ذي قبل”.

قال الرجل البالغ من العمر 43 عامًا إنه صوت للحلبوسي في الانتخابات العراقية الأخيرة “لأنه عمل”.(..) محمد سلمان يقدم خدماته للعملاء في متجر مستحضرات التجميل المزدحم لأخيه في الرمادي.



بعد عقدين في السويد، عاد هذا العام وهو متفائل للغاية بشأن الأنبار لدرجة أن زوجته الأردنية وأطفاله الأربعة يعتزمون مغادرة أوروبا والانضمام إليه.

قال سلمان: “أتوقع أن تتحسن الأنبار في المستقبل”.



لا أريد أن أصبح سياسيًا، لكنني راضٍ عن قيادة الأنبار الآن… أما بالنسبة للأمن ، فهو رائع هنا”.

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