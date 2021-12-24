2021/12/24 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة “لبنان 24” بأن 7 مساجين تمكنوا من الهروب من سجن الشرطة العسكرية في ثكنة أبلح بمنطقة البقاع.

وأوضحت الوكالة أن 3 مدنيين و4 عسكريين تمكنوا من تنفيذ عملية فرار جماعية تم التخطيط لها بعناية ودقة.

وأضافت أن الأسماء هم “(المدني) مرعي شقيف، (المدني) ميلاد جعفر، (الجندي طبابة عسكرية) مصطفى.ا، (الرقيب الأول معهد التعليم) علي.ز، (العريف فرع المكافحة) علي.



أ، (المدني) عبد اللطيف.



ش و(المدني) حسين.



ي”.

التالي

منذ ساعة واحدة

دولة تصدر الشاي لإيران مقابل النفط

منذ 3 ساعات

الليرة التركية تسجل أكبر مكاسب إسبوعية

منذ 4 ساعات

إيطاليا تدعم جهود لبنان لإجراء الإصلاحات

منذ 4 ساعات

روسيا تشيد بدور الرئيس الأذربيجاني “الحاسم” في حرب كاراباخ

منذ 5 ساعات

الأمم المتحدة تدرس تقديم 8 مليار دولار لأفغانستان

منذ 5 ساعات

قائد عسكري إيراني: المناورات رسالة تحذير لإسرائيل

منذ 6 ساعات

وفاة 7 إثر غرق زورق مهاجرين قبالة جزيرة يونانية

منذ 6 ساعات

السعودية تمنح تأشيرات لدبلوماسيين إيرانيين

منذ 7 ساعات

اليابان: لن نرسل وفداً حكومياً إلى أولمبياد بكين

منذ 8 ساعات

المفوض العام للأونروا يحذر من انهيار الوكالة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. فرار 7 مساجين من ثكنة أبلح في البقاع) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. فرار 7 مساجين من ثكنة أبلح في البقاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).