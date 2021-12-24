بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

2021/12/24 | 19:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية البريطانية،

اليوم الجمعة، تسجيل 122186 إصابة جديدة

بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة

إصابات ترصد في يوم واحد منذ بدء

الجائحة.

وكانت السلطات الصحية رصدت 119789 إصابة

جديدة بال

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